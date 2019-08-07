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Назван простой способ защиты еды от чаек

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Британские зоологи из университета Эксетера нашли способ защиты еды от навязчивых чаек на пляжах или в прибрежных кафе. По словам специалистов, эти птицы заметно реже крадут пищу, когда на них смотрят, пишет Biology Letters.

«Чаек часто считают очень жадными и агрессивными, однако наши опыты показали, что многие птицы даже не пытались схватить пищу или долго колебались, когда понимали, что на них смотрят», — сказал специалист Мадлин Гумас.

По его словам, птицы в основном нападают на «бесхозную» пищу сзади, когда человек не видит их. При этом для того, чтобы отпугнуть пернатых «агрессоров» было достаточно взгляда. В таком случае, как показали опыты, чайки отправлялись искать еду в другом месте.

22 июля чайка похитила чихуахуа из сада хозяйки в городе Пейтон британского графства Девон в юго-западной части страны. Птица улетела в неизвестном направлении, о судьбе собаки не сообщается.

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