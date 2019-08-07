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Жителя Ленобласти задержали за похищение бывшей сожительницы

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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины. По подозрению в совершении преступления задержан ее бывший сожитель.

Инцидент произошел во Всеволожском районе. По данным следствия, 37-летний мужчина в поселке Янино-1 ворвался в дом своей бывшей сожительницы и начал угрожать ей ножом. Затем подозреваемый вывел потерпевшую из дома, усадил в машину и увез из населенного пункта, сообщает телеканал «78». Злоумышленник требовал, чтобы женщина продолжила с ним сожительствовать.

Пострадавшей удалось освободиться и вернуться домой. О произошедшем она сообщила в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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