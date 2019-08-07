Названы больше всех потратившие на выборах в раду партии

Пять политических партий Украины, преодолевших пятипроцентный барьер в ходе внеочередных выборов в Верховную раду, официально направили на избирательную кампанию 467,4 млн гривен ($18,3 млн) по текущему курсу Национального банка Украины.

Дороже всего кампания обошлась пропрезидентской партии «Слуга народа». Политическая сила потратила на нее 114,7 млн гривен (около $4,5 млн). Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Партия получит в целом 254 мандата и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента.

Партия «Голос» певца Святослава Вакарчука оказалась на втором месте со 105,7 млн гривен (выше $4,1 млн). Несмотря на финансовую составляющую, партию поддержали только 5,82% избирателей.

Третье место по расходам на выборы досталось партии бывшего президента страны Петру Порошенко. «Европейская солидарность» потратила на кампанию 99,5 млн гривен ($3,9 млн). За кандидатов от этой партии проголосовали 8,1% избирателей.

Партии экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» потребовалось 87,2 млн гривен ($3,4 млн), ее поддержали 8,18% избирателей.

На кампанию «Оппозиционная платформа — За жизнь» ушло 60,3 млн гривен ($2,4млн). Это не помешало политической силе занять второй результат по итогам выборов — 13,05%.

Накануне стало известно, что президентская партия Украины «Слуга народа» рассматривает четыре кандидатуры на должность премьер-министра страны. Среди них топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины».

Досрочные выборы в раду состоялись 21 июля. После обработки 100% протоколов партия «Слуга народа» набрала 43,16%.