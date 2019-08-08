Представитель президента Украины в правительстве страны Андрей Герус заявил, что государство ожидает сокращения поставок дизельного топлива из России с августа. Выпавшие объемы планируется компенсировать за счет Белоруссии и других производителей. Поэтому, как уверяет чиновник, дефицита не будет. Пока еще действующее правительство Украины помогает новому руководству страны решать проблемы, которые само же и создает. В этом смысле новые люди благополучно продолжают традиции предыдущей власти, проигравшей выборы и теперь собирающей ворох уголовных дел. Сейчас, замахиваясь на российских поставщиков нефтепродуктов, Киев ударит по собственным потребителям.

Нефтепереработка на Украине практически уничтожена. Из шести нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), доставшихся стране от СССР, лишь один демонстрирует признаки жизни. Притом принадлежит он одному из крупнейших олигархов, которого подозревают в излишне сильном влиянии на нового президента страны.

Незавидная судьба украинских НПЗ в условиях недозагруженности европейской нефтепереработки не должна удивлять. Ранее выйти из кризиса им мог бы помочь российский капитал, но в текущих условиях это уже невозможно.

Растратив собственные перерабатывающие мощности, Украина оказалась в полной зависимости от импорта моторных топлив. К счастью для местного рынка с 2013 года значительно снизилось потребление бензина — с 3,99 млн т до 1,74 млн т в 2018 году. Дело не только в том, что сократилось количество местных потребителей, а те, что остались, стали меньше ездить. Причина кроется также в массовом переходе с бензина на пропан-бутан, объем потребления которого в качестве моторного топлива вырос за тот же период двукратно.

Значительная доля импортного бензина сегодня идет на Украину со стороны Белоруссии. А Россия обеспечивает порядка 45–60% необходимого стране дизтоплива. Спрос на него с 2013 года сократился незначительно — с 5,95 млн т до 5,33 млн т.

В начале лета правительство РФ ввело ограничения, которые коснулись поставок бензина, дизельного топлива, пропан-бутана, угля и ряда других продуктов на Украину. Важно, что речь не шла о прекращении поставок. Тем не менее украинское руководство в ответ с августа ввело пошлины на трубопроводные поставки российского дизеля. Сейчас они составляют 3,75%, а с октября они вырастут до 4%. Из общего объема российского дизельного топлива по трубе Украина получала порядка 2–2,5 млн т в год. Часть поставок осуществлялась железнодорожным транспортом. Примечательно, что ж/д и морских поставок пошлины не коснутся.

У происходящего есть объяснение, маскирующееся под разумное. По словам представителя президента Украины, Россия — непрогнозируемый и нестабильный поставщик, а потому необходимо диверсифицировать направления импорта. За скобками остается вопрос о том, что ограничения на поставки нефтепродуктов вводились российской стороной в ответ на так называемые санкции со стороны Украины. Важно, что приближается высокий сезон спроса на дизель, поэтому возникает вопрос, кто сможет оперативно компенсировать выпадающие объемы. Отметим, что полного прекращения поставок из России Киев не ожидает. Но прогнозируемое двукратное сокращение трубопроводного импорта российского дизтоплива — это существенная проблема.

В данной непростой ситуации Украина рассчитывает на рост поставок со стороны Евросоюза, а также Белоруссии. Основные надежды ожидаемо возлагаются на Мозырский НПЗ (мощность 14 млн т в год). Правда, белорусский завод намеревался в сентябре-октябре остановиться на плановый ремонт, но украинские чиновники уверяют, что ради Киева он сдвинет сроки, чтобы обеспечить соседнюю страну необходимым топливом в период сбора урожая.

Примечательный момент заключается в том, что 42,58% акций Мозырского НПЗ принадлежат российской «Славнефти» (совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти»). Остается надеяться, что это не испугает умело диверсифицирующее импорт украинское руководство.

В прошлом году суммарно Россия экспортировала порядка 42 млн т дизельного топлива (внутренний спрос 36,2 млн т). Снижение на украинском направлении может составить порядка 1 млн т (в годовом выражении). В действительности снижение будет меньше, так как моментально включится «реверс».

Украина уже пробовала компенсировать выпавшие объемы российского угля за счет белорусского сырья. Белоруссия вообще удивляет количеством полезных ископаемых, которые внезапно обнаруживаются на ее территории. Иными словами, российское дизельное топливо пойдет на Украину через руки перекупщиков. Также усилится роль более дорогих, чем трубопроводные, железнодорожных и морских прямых поставок.

Рынки нефтепродуктов разных стран — это своего рода сообщающиеся сосуды. Те объемы российского дизеля, которые и правда будут замещены продукцией других поставщиков, направятся на рынки, которые недополучат продукцию из Белоруссии, Прибалтики и т.д.

Сегодня дизельное топливо на Украине стоит около 78 рублей за литр (по текущему курсу). Укрепление гривны снизило налоговое давление на отрасль (некоторые налоги на моторное топливо на Украине номинированы в евро), но этот эффект скоро закончится. Розничные цены вырастут. В конце концов, закупка российского газа через европейских перепродавцов должна была чему-то научить. Но нет, не научила. В любом случае расплачиваться за смелые инициативы украинского руководства будут украинские потребители. А с ростом розничных цен заградительная роль введенных пошлин будет сведена к нулю.

Автор — аналитик, заместитель генерального директора Института национальной энергетики

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции