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В Москве отреставрируют построенный по чертежам Петра I храм

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В Москве проведут реставрацию церкви Петра и Павла, построенной по чертежам Петра I. Об этом пишет НСН.

Храм был построен в 1704–1723 годах и является одним из памятников столичного храмового зодчества того времени. Церковь Петра и Павла — один из восьми храмов, возведенных по проекту Петра I. Планируется, что будет проведена реставрация фасадов и кровли. Стартовая цена контракта составляет 259 млн рублей.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, с начала 2019 года было подписано 44 контракта на выполнение по ремонту и сохранению объектов культурного наследия.

Ранее 7 августа сообщалось, что в Москве отремонтируют бывший родильный приют XIX века.

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