Турист погиб в нацпарке «Югыд ва» в Коми

В Коми заболевший турист добрался до стойбища оленеводов в нацпарке «Югыд ва» и скончался. Интинский аварийно-спасательный отряд СПАС-Коми получил вызов о срочной эвакуации мужчины.

Состояние ухудшалось, он находился в районе базы «Желанная», отмечает ИА «Комиинформ». Пока спасатели добирались до нацпарка, им сообщили о смерти туриста. Подробности о заболевшем неизвестны.

Как сообщалось 1 августа, группа взрослых и детей осуществляла пеший маршрут в район озера Бублик рядом с перевалом Каркар. Они не смогли спуститься с гор в связи с высоким уровнем воды на реке Балбанью. Им на помощь пришел отряд СПАС-Коми.