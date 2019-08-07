Вылетевший в Ереван самолет вернулся в Москву из-за технических неполадок

Самолет авиакомпании NordWind, вылетевший в Ереван, вернулся в Москву в связи с техническими неполадками. Об этом в среду, 7 августа, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пассажиры самолета в настоящее время находятся в столичном аэропорту, однако в каком именно, не уточняется. Ожидается резервное воздушное судно.

22 июля самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Анталью (Турция), вернулся в аэропорт Внуково. Причиной стал отказ двигателя. Такая ситуация не представляет угрозы, но командир всё же решил вернуться.

По данным портала Flaghtradar, самолет развернулся над Черным морем, пролетев почти половину пути, и сел через 3 часа 40 минут после отправки.