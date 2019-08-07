Темпы жилищного строительства выросли в Новосибирской области

Новосибирская область по темпам жилищного строительства в первом полугодии 2019 года поднялась на три пункта по РФ, особый эффект показали действующие в регионе программы. Почти половина от общих полугодовых объемов составляют малоэтажные дома.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, за этот период построено около 655 тыс. кв. м жилья, или почти 8,9 тыс. квартир, в том числе порядка 298 тыс. кв. м малоэтажного жилья (более 45,4%) и более 357 тыс. кв. м многоквартирных домов (54,6%), пишет vn.ru. Среди субъектов России Новосибирская область занимает девятое место.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею субсидирования ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего регион, сейчас рассматривается предложение по субсидированию и введению ипотечной ставки для индивидуального жилищного строительства под 2%.