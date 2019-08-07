Прямой эфир

Темпы жилищного строительства выросли в Новосибирской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новосибирская область по темпам жилищного строительства в первом полугодии 2019 года поднялась на три пункта по РФ, особый эффект показали действующие в регионе программы. Почти половина от общих полугодовых объемов составляют малоэтажные дома.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, за этот период построено около 655 тыс. кв. м жилья, или почти 8,9 тыс. квартир, в том числе порядка 298 тыс. кв. м малоэтажного жилья (более 45,4%) и более 357 тыс. кв. м многоквартирных домов (54,6%), пишет vn.ru. Среди субъектов России Новосибирская область занимает девятое место.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею субсидирования ипотечной ставки для индивидуального строительства жилья на Дальнем Востоке. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего регион, сейчас рассматривается предложение по субсидированию и введению ипотечной ставки для индивидуального жилищного строительства под 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Страхование жилья от ЧС будет стоить в регионах около 300 рублей в год
Хорошая застройка: как города станут комфортнее
В России появился Стандарт комплексного развития территорий для всех городов и регионов страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017