Памфилова сообщила о дежурстве медиков в ЦИК для Соболь

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приготовили накануне капельницы с питательным раствором для незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь. Об этом в среду рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы вчера очень беспокоились, кстати, о вашем здоровье», — отметила она, сообщает в среду, 7 августа, «РИА Новости». По словам Памфиловой, была приготовлена коляска и дежурил медицинский персонал.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь на отказ зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Было рекомендовано оставить ее без удовлетворения. В среду ЦИК отказала в удовлетворении жалобы.

3 июля несостоявшегося кандидата задержали на выходе из ее штаба — она направлялась на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов на Бульварном кольце.

Накануне прокуратура Москвы вынесла Соболь предостережение. В прокуратуре подчеркнули, что любые попытки провести 3 августа массовое несогласованное публичное мероприятие — «прямое нарушение закона».

17 июля сообщалось, что окружные избирательные комиссии одобрили регистрацию кандидатами в депутаты Мосгордумы 233 претендентам, отказано в регистрации 57. Среди тех, чьи документы не были одобрены, 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев.