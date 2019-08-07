Прямой эфир

Музыкальный театр в Симферополе готовит премьеру оперы «Травиата»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крымский академический музыкальный театр в Симферополе осенью представит зрителям оперу Джузеппе Верди «Травиата». Премьера спектакля состоится в ноябре.

«Режиссер-постановщик Владимир Косов позвал в свою команду художника-постановщика Кирилла Еремина, дирижера Эльмиру Мухтерем, балетмейстера Александра Гоцуленко, ассистента балетмейстера Ирину Гоцуленко. Сегодня идут сводные репетиции хора и солистов, собираются массовые сцены и дуэты, кипит работа в производственных цехах театра», — уточнили в пресс-службе театра, передает Крыминформ.

Ранее правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания территории на мысе Хрустальный. Музейно-культурный кластер с большим парком займет почти 60 га. 10 июня более сотни детей прошли просмотр в будущую Академию хореографии. Занятия на временной площадке начнутся уже в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Браво на ошибку: МХТ восстановил художественную справедливость
Почему «Бегу» Михаила Булгакова трудно рассчитывать на «анафемский успех»
От Петербурга до самых до окраин: как пройдет Театральная олимпиада
Крупнейший форум включит в свою орбиту 18 регионов России и более 20 стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017