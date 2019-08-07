Музыкальный театр в Симферополе готовит премьеру оперы «Травиата»

Крымский академический музыкальный театр в Симферополе осенью представит зрителям оперу Джузеппе Верди «Травиата». Премьера спектакля состоится в ноябре.

«Режиссер-постановщик Владимир Косов позвал в свою команду художника-постановщика Кирилла Еремина, дирижера Эльмиру Мухтерем, балетмейстера Александра Гоцуленко, ассистента балетмейстера Ирину Гоцуленко. Сегодня идут сводные репетиции хора и солистов, собираются массовые сцены и дуэты, кипит работа в производственных цехах театра», — уточнили в пресс-службе театра, передает Крыминформ.

Ранее правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания территории на мысе Хрустальный. Музейно-культурный кластер с большим парком займет почти 60 га. 10 июня более сотни детей прошли просмотр в будущую Академию хореографии. Занятия на временной площадке начнутся уже в этом году.