Эксперты рассказали о правилах кибербезопасности для граждан

Владельцам компьютеров и других гаджетов следует тщательно соблюдать цифровую гигиену — правила, которые обеспечивают цифровую безопасности, не позволяя допустить утечку данных пользователя, пишет сайт aif.ru.

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, специалисты советуют воздержаться от скачивания программ из непроверенных источников, а также внимательнее относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений. В частности, рекомендуется ограничить доступ к камере, микрофону, геолокации, фотогалерее, если это не сказывается на работе самих приложений.

Как отметили в Роскачестве, помимо установки антивируса и его обновления до последней версии ПО, специалисты советуют пользователям заклеивать камеры и микрофоны в те моменты, когда они не используются. Делать это можно при помощи непрозрачного скотча или изоленты, а также при помощи специальных шторок, которые крепятся на камеру ноутбука.

По мнению главы аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, заклеивание камер не является надежным способом защиты, потому что злоумышленники могут вычислить пользователя по уникальному IP-адресу и с его помощью взломать компьютер и получить доступ ко всем данным.

«Киберпреступники на самом деле заинтересованы в получении денег в конечном счете. В этом случае их будут интересовать логин, пароль, в каких банках счета. А от этого никакие заклеивания не помогут», — пояснил эксперт. Он напомнил, что важно вовремя обновлять ПО и антивирусы, поскольку программы имеют уязвимости, при помощи которых мошенники могут получить доступ к устройству.

Ульянов также отметил, что если пользователь опасается за утечку данных во время голосовой связи, то для звонков лучше использовать обычный кнопочный телефон, а для доступа к интернету оставить смартфон или ноутбук.

Что касается банковских счетов, подчеркнул специалист, то лучше всего не держать все деньги на одном, а иметь определенную резервную сумму, а остальные средства хранить на более безопасном счете, требующем личного визита в банк для обналичивания. Кроме того, лучше воздержаться от использования личного кабинета, поскольку злоумышленник также может получить к нему доступ.

Помимо этого, эксперты советуют не регистрироваться на подозрительных сайтах и не указывать там личные данные, запускать на компьютере спящий режим при надобности отлучиться, регулярно копировать важные файлы на внешний носитель, не устанавливать одинаковые пароли на разных ресурсах и в соцсетях, создавать сложные пароли, а также не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать подозрительные файлы из почты или сообщений.