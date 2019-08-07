Внешность оказалась для кадровиков важнее рабочих качеств

Во время собеседований рекрутеры обращают больше всего внимания на внешность соискателя. Рабочие компетенции заняли пятое место в списке, говорится в исследовании сервиса Rabota.Ru.

Внешность в первую очередь оценивает 71% респондентов. 67% также отметили, что оценивают пунктуальность, 61% — интерес к должности. 57% обращают внимание на воспитание и манеры, 53% — на соответствие резюме реальным компетенциям и опыту, передает «РИА Новости».

Личное обаяние, самооценка и рекомендации интересуют кадровиков меньше (13, 12 и 8%, соответственно). Последние места в списке заняли хобби и аккуратность (по 7%).

В январе «Известия» писали о том, что кандидатам всё чаще отказывают в работе из-за проверок службы безопасности. Для проверки соискателей работодатели используют нелегальные черные списки. В них содержатся сведения о сотруднике, полученные с его предыдущих мест занятости, а также кредитная история. Однако попасть в число «нежелательных» работников можно и случайным образом, в случае технических сбоев в подобных базах данных.