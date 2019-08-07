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Мотоциклиста оштрафовали за наезд на коляску с ребенком в Камышине

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Мотоциклисту в Волгоградской области выписали штраф за наезд на коляску, в которой находился четырехмесячный ребенок. Чтобы избежать ответственности, мужчина разобрал мотоцикл.

Авария произошла в Камышине. По данным ГИБДД, мотоциклист не пропустил на пешеходном переходе мужчину с коляской. Водитель совершил наезд на коляску и скрылся, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Поиск нарушителя продолжался сутки, однако сначала сотрудники правоохранительных органов нашли транспортное средство. Мотоцикл был разобран по частям и оставлен в лесопосадке возле села Сестренки. Водитель мотоцикла пояснил, что запаниковал после ДТП и решил избавиться от транспортного средства.

По решению суда нарушитель оштрафован за езду без прав, также суд рассмотрит административное дело по факту оставления места ДТП. По факту причинения повреждений ребенку проводится административное расследование.

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