Прямой эфир

Вилли Токарев посвятил Чечне свою последнюю песню

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю композицию Чеченской Республике и ее руководителю Рамзану Кадырову. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опубликовал песню на своей странице в Instagram.

По его словам, он получил ее через вдову музыканта.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — цитирует Умарова RT.

В композиции Токарев под музыку, напоминающую лезгинку, славит Чечню и перечисляет достижения Кадырова, сообщает НСН.

Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Артист находился в онкологическом центре с начала июля. Шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Юрий Лоза отметил самобытность Вилли Токарева
Названо предположительное место похорон Вилли Токарева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017