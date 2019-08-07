Вилли Токарев посвятил Чечне свою последнюю песню

Шансонье Вилли Токарев посвятил свою последнюю композицию Чеченской Республике и ее руководителю Рамзану Кадырову. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров опубликовал песню на своей странице в Instagram.

По его словам, он получил ее через вдову музыканта.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — цитирует Умарова RT.

В композиции Токарев под музыку, напоминающую лезгинку, славит Чечню и перечисляет достижения Кадырова, сообщает НСН.

Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Артист находился в онкологическом центре с начала июля. Шансонье могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.