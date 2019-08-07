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Около тысячи свиней погибли от удара электротоком под Тюменью

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Около тысячи свиней погибли от электротока на ферме в селе Тюменской области. Об этом рассказал начальник управления ветеринарии региона Вадим Шульц.

ЧП произошло на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании в Заводоуковском районе, уточнил он в среду, 7 августа, «РИА Новости». «Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные», — пояснил Шульц.

После инцидента было проведено вскрытие, материал направили в лабораторию для исключения инфекции. Заболеваний не выявлено, туши животных направлены в Ишим для утилизации.

Накануне вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Нижегородской области. По данным Россельхознадзора, очаг находится на территории районного общества охотников и рыболовов «Исток» в Сосновском районе.

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