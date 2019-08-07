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Заслуженный тренер по самбо Валерий Дербин погиб в Санкт-Петербурге

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Фото: instagram.com/nickvaluev
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Заслуженный тренер России по самбо Валерий Дербин погиб в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника журналистов, ДТП произошло на улице Дугина. Hyundai Tucson Дербина врезалась в BMW, вылетела на встречную полосу и там столкнулась с двумя другими машинами, передает ТАСС. Дербин умер на месте аварии. Отмечается, что характерных повреждений на теле не было.

Сайт kp.ru сообщает, что, когда очевидцы аварии подбежали к машине, Дербин был жив, но скончался, не дождавшись скорой помощи. Предположительно ему стало плохо с сердцем за рулем.

Боксер Николай Валуев, который дружил с Дербиным и некоторое время изучал с ним приемы борьбы, рассказал, что недавно созванивался с ним — поздравлял с Днем ВДВ (Дербин служил в десанте).

«Жесткий, но при этом очень добрый и отзывчивый человек. Замечательный педагог», — рассказал Валуев. Он добавил, что покойный также был тренером его старшего сына.

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