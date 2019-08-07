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Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»

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Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Полет состоялся 3 августа в 12:20 мск, беспилотник был в воздухе более 20 минут. За это время он успел несколько раз облететь аэродром на высоте около 600 м и совершил успешную посадку. Ранее 7 августа источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал, что до конца года «Охотник» выполнит еще несколько полетов. Задачи с каждым разом будут усложняться.

Беспилотник «Охотник» компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

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