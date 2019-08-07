Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве российского шансонье Михаила Круга, пишет «Газета.ру» в среду, 7 августа.

Накануне он был доставлен в дом покойного певца в Твери для проведения следственного эксперимента вместе в другим киллером банды — Александром Осиповым. В деле Круга последний фигурирует как убийца Дмитрия Веселова. Именно этот член группировки якобы сознался в расправе над артистом, пишет «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время Агеев отбывает пожизненное наказание, к которому приговорен за совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х преступления.

Михаил Круг скончался в возрасте 40 лет в ночь на 1 июня 2002 года в результате огнестрельного ранения. По одной из версий, неизвестные проникли в его дом с целью ограбления.