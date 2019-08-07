Прямой эфир

Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве российского шансонье Михаила Круга, пишет «Газета.ру» в среду, 7 августа.

Накануне он был доставлен в дом покойного певца в Твери для проведения следственного эксперимента вместе в другим киллером банды — Александром Осиповым. В деле Круга последний фигурирует как убийца Дмитрия Веселова. Именно этот член группировки якобы сознался в расправе над артистом, пишет «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время Агеев отбывает пожизненное наказание, к которому приговорен за совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х преступления.

Михаил Круг скончался в возрасте 40 лет в ночь на 1 июня 2002 года в результате огнестрельного ранения. По одной из версий, неизвестные проникли в его дом с целью ограбления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Петербурге возобновили расследование убийства певца Игоря Талькова
Власти Москвы поддержали идею увековечить память Вилли Токарева

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017