В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Зеленского

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся в среду, 7 августа, по инициативе Киева.

Как уточняется в сообщении на сайте Кремля, стороны обсудили урегулирование на юго-востоке Украины, обратив внимание на важность «неукоснительного соблюдения» перемирия, установленного с 21 июля, а также разведения сил и техники от линии разграничения.

По мнению Владимира Путина, для снятия напряженности и деэскалации конфликта надо исключить дальнейшие обстрелы украинской армией населенных пунктов Донбасса, отмечает «Газета.ру». Также лидеры подтвердили важность реализации Минских соглашений.

Стороны условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц и обсудили перспективы сотрудничества в «нормандском формате», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Утром 7 августа Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.