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Зону для прогулки с собаками обустроят на бульваре Победы в Омске

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Фото: Depositphotos
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В Омске появится специальная зона для занятий спортом с животными на бульваре Победы. В рамках второго этапа благоустройства бульвара также создадут площадку для проведения праздников.

Как рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин, на бульваре уже выполнены демонтаж бетонного покрытия, бортовых камней и тротуара. Идут работы по устройству песчаного основания для дальнейших работ, пишет ИА «Город55».

В рамках работ будет восстановлена пешеходная зона, установлены 43 фонаря, 126 скамеек, 85 урн. В 2019 году на проект направили 93,25 млн рублей.

Бульвар Победы вошел в список объектов, которые попали в нацпроект «Формирование комфортной городской среды». Во время первого этапа реконструкции здесь разместили скамейки, урны, фонтаны, а также провели озеленительные работы.

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