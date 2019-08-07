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Disney переснимет фильмы «Один дома» и «Ночь в музее»

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Студия Disney объявила о намерении снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам гендиректора компании Боба Айгера, перезапуск также затронет фильмы «Оптом дешевле» и «Дневник слабака». Он отметил, что студия намерена «активно работать» с произведениями Fox для наполнения платформ компании.

Картины будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе Disney+. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», перезапуск популярных комедий поможет Disney привлечь больше аудитории к сервису. Пока неизвестно, будут ли эти ремейки сериалами или станут полнометражными фильмами.

Запуск платформы Disney+ запланирован на 12 ноября. Ежемесячная подписка обойдется пользователям в $7. О дате премьеры ремейков пока не сообщается.

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