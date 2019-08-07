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Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии

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Суд присяжных признал Марата Янбухтина виновным в убийстве адвоката Натальи Вавилиной и приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в московском главке Следственного комитета.

Янбухтин также признан виновным в незаконном приобретении и ношении оружия и мошенничестве при получении выплат, передает ТАСС.

Наталью Вавилину застрелили в подъезде собственного дома на Алтуфьевском шоссе 26 апреля 2017 года. В мае того же года в подмосковном Дзержинском задержали Янбухтина. Он владел компанией, которая занималась сдачей в аренду торговых мест у метро и обанкротилась после сноса ларьков. Адвокат участвовала в судебном процессе против него и представляла интересы арендаторов, желавших получить компенсацию.

Источники «Известий» в МВД рассказали, что задержанный подозревается в связи с одной из организованных преступных группировок столицы, причастной к рейдерским захватам. В 2009 году члены группировки «убрали» юриста универмага «Москва», который выиграл у них суд.

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