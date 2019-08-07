Форум древних городов проведут в Рязанской области

В Рязани состоится Международный форум древних городов. В мероприятии примут участие представители 32 стран.

Форум будет проходить с 14 по 18 августа, его основной темой станет театр. Ожидается визит делегаций из 54 городов мира. В состав делегаций войдут театральные деятели, их встречи будут способствовать развитию театрального искусства и созданию условий для профессионального общения и установления партнерских связей. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Площадки форума расположатся в торговом городке, перед театром драмы и на Лыбедском бульваре. В рамках форума запланировано более 100 мероприятий. В рамках культурной программы рязанцам расскажут об истории театра и представят исторические спектакли. Образовательная программа включает лекции и круглые столы, а также Школу древних городов.