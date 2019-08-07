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Скорый поезд Барнаул-Яровое запустят в Алтайском крае

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В течение 1,5 года в Алтайском крае могут запустить скорый поезд по маршруту Барнаул–Яровое. Для этого нужно закупить вагоны, рассказал гендиректор предприятия «Алтайпригород» Владимир Устинов.

По его словам, поезд Барнаул–Новосибирск — это мечта. В его запуске есть техническая сложность. В Новосибирске электрички работают на постоянном токе, а в Барнауле — на переменном. Для такого маршрута подойдет только «Ласточка».

«Думаю, в ближайшее время такой поезд появится. Его время в пути составит чуть больше трех часов», — сказал Устинов.

Сейчас запущен электропоезд до Черепанова. По словам Устинова, 5−6 вагонов ежедневно в нем заполнены, передает altapress.ru.

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