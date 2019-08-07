Названы самые востребованные у москвичей услуги в сфере соцзащиты

Самыми популярными услугами у москвичей в офисах «Мои документы» стали те, которые связаны с мерами социальной поддержки льготных категорий граждан. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Первое место в списке востребованных услуг заняла замена сведений в целях получения социальной поддержки. Благодаря своевременному предоставлению обновленной информации власти города получают возможность объективно оценить, в какую ситуацию попал человек или его семья, и быстро на нее отреагировать.

На втором месте — подтверждение статуса малоимущей семьи, на третьем по популярности — получение бесплатных путевок в санатории. Всего за три месяца в центры «Мои документы» москвичи обратились за услугами более 83 тыс. раз.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности. Согласно тексту документа, предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) в электронном виде без участия инвалидов.

Уточняется, что документ также предусматривает возможность регистрации автомобиля с правом на бесплатную парковку на местах для инвалидов вне зависимости от региона России через заявление на портале госуслуг.