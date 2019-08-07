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Крупный пожар произошел в гаражном кооперативе в Медногорске

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В Медногорске (Оренбургская область) произошел крупный пожар на территории гаражного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании на Тульской улице поступило во вторник, 6 августа. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Горели сараи, гаражи, кустарники, мусор и сухая трава, пишет РИА «Оренбуржье».

Тушение заняло шесть часов. В ликвидации принимали участие 21 человек личного состава и восемь единиц техники.

Пострадавших и погибших в ходе происшествия нет. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

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