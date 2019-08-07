В Ростовской области 48 человек заболели геморрагической лихорадкой

С начала года из-за клещей 48 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой. Местным жителям рекомендуют обращаться к врачам при первых признаках недомогания.

По данным Роспотребнадзора, из-за укусов клещей к медикам обратились более 6,4 тыс. жителей региона. Треть из них младше 14 лет. Об этом сообщает RostovGazeta. У 48 пациентов выявили крымскую геморрагическую лихорадку. Больше всего случаев зафиксировано в Сальском и Зимовниковском районах. В последние недели заболевание не регистрировалось.

Акарицидная обработка была проведена на площади около 12 тыс. га. При любых недомоганиях после укуса клеща местным жителям рекомендуют обращаться к врачу.