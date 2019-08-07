Прямой эфир

Замгубернатора Тюменской области извинился за строительство развязки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов извинился перед жителями поселка Комарово за проект дорожной развязки, который вызвал шумный протест. Его слова с пресс-конференции передает ИА «Ура.ру».

«Я извиняюсь перед жителями Комарово, план развязки не был до конца доработан. Сейчас проект приостановлен, мы будем стараться, чтобы никто не был обделен», — цитирует чиновника агентство.

По словам замгубернатора, развязка городу необходима для перенаправления транзитного потока транспорта. Он также заверил жителей, что по центральной улице Комарово транспорт не пойдет.

Шустов рассказал, что в пятницу, 9 августа, состоится встреча властей и инициативной группы, на которой стороны постараются найти решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Тюменской области установят 800 камер фиксации нарушений ПДД
Несколько улиц перекроют в Тюмени до конца октября

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017