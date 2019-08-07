Замгубернатора Тюменской области извинился за строительство развязки

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов извинился перед жителями поселка Комарово за проект дорожной развязки, который вызвал шумный протест. Его слова с пресс-конференции передает ИА «Ура.ру».

«Я извиняюсь перед жителями Комарово, план развязки не был до конца доработан. Сейчас проект приостановлен, мы будем стараться, чтобы никто не был обделен», — цитирует чиновника агентство.

По словам замгубернатора, развязка городу необходима для перенаправления транзитного потока транспорта. Он также заверил жителей, что по центральной улице Комарово транспорт не пойдет.

Шустов рассказал, что в пятницу, 9 августа, состоится встреча властей и инициативной группы, на которой стороны постараются найти решение.