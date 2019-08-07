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В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева

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Фото: wikimapia.org/leon1713
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Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом рассказала в среду, 7 августа, министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.

«Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — цитирует ее ТАСС. Планы о продаже бывшей госдачи на заседании Госсовета Крыма начали обсуждать в марте. Полученные от продажи средства должны пополнить доходную часть бюджета региона.

Государственную дачу «Глициния» в Нижней Ореанде построили в 1955 году. В настоящее время на ее территории находится пансионат с садово-парковым ансамблем площадью 27 га и собственный пляж.

В мае стала известна стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму. Квартиры в элитном жилом комплексе «Император» в крымском поселке Ливадия продаются по цене от 12 млн рублей.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Киеве присоединение Крыма не признают и называют «аннексией».

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