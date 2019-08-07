В Крыму за 1,2 млрд рублей продали бывшую госдачу Брежнева
Бывшую государственную дачу «Глициния» под Ялтой, где отдыхал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом рассказала в среду, 7 августа, министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина.
«Пока юридическое лицо вам не могу сказать», — цитирует ее ТАСС. Планы о продаже бывшей госдачи на заседании Госсовета Крыма начали обсуждать в марте. Полученные от продажи средства должны пополнить доходную часть бюджета региона.
Государственную дачу «Глициния» в Нижней Ореанде построили в 1955 году. В настоящее время на ее территории находится пансионат с садово-парковым ансамблем площадью 27 га и собственный пляж.
В мае стала известна стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму. Квартиры в элитном жилом комплексе «Император» в крымском поселке Ливадия продаются по цене от 12 млн рублей.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. В Киеве присоединение Крыма не признают и называют «аннексией».