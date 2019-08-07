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Педагогическая конференция состоится в Хабаровске

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В Хабаровске в преддверии нового учебного года состоится традиционная краевая научно-практическая конференция педагогических работников «Образование в интересах человека: драйверы изменений». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Мероприятие соберет представителей институтов развития из Сахалинской области, ЕАО, Новосибирска, Челябинска и специалистов из Хабаровского края. Впервые с докладом выступит специалист Хельсинского университета Юха Янхунен. Темой станет повышение мотивации у детей к изучению языков коренных народов, пишет ИА AmurMedia.

Участники конференции обсудят проблемы развития системы образования и представят лучшие практики. В частности, речь пойдет о реализации нацпроекта «Образование».

Конференция пройдет 8 и 9 августа. В рамках мероприятия запланирован семинар-совещание, конференции и семинары. Лучшие педагоги края проведут мастер-классы.

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