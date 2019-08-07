Рабочий погиб при обрушении крана в Красноярске

На правобережье Красноярска упал каре, переносящий металл. Погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Трагедия произошла в среду, 7 августа, в районе складов на улице Марии Цукановой. Во время падения крана из него выпал крановщик. Мужчина получил различные травмы, от которых скончался, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительные органы.

25 июля в Екатеринбурге трагически погиб оператор крана-манипулятора. Он задел стрелой линию электропередачи, в результате чего техника загорелась.