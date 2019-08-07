Музей штурмовой и истребительной авиации создадут в Липецке

В Липецке планируют создать музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. Инициативу нескольких липчан поддержали власти и военные.

Разместить музей хотят на участке в 4 га за микрорайоном Елецкий в парке Авиаторов. Здесь будут установлены 20 боевых самолетов и благоустроена территория.

Как рассказал GOROD48 один из членов инициативной группы, инициативу поддержали во всех органах власти и военном ведомстве. На следующей неделе состоится совещание с первыми лицами региона и представителями Военно-космических сил России.

Реализация проекта предусматривает федеральное финансирование. Самолеты музей получит из Липецкого авиацентра и других авиасоединений страны. Особым экспонатом планируют сделать истребитель Су-27, на котором совершали полеты Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

В конце июля сообщалось о том, что в Липецке осенью будут отремонтированы сразу два музея: краеведческий и музей народного и декоративно-прикладного искусства.