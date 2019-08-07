Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в среду, 7 августа, провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы главы государств обсудили ситуацию в Донбассе, сообщает «РИА Новости».

В частности, стороны обговорили гибель в регионе четырех украинских военных.

«Я сегодня с утра, только что, разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил и сказал, что это (обстрел – ред.) нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — отметил Зеленский в ходе брифинга.

Кроме того, лидеры стран затронули темы возвращения украинских заключенных, разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Ранее 7 августа Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Накануне он обратился к лидерам стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. В тот же день представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.