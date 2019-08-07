Байкшеринг начал работу в Ставрополе

Велосипеды напрокат появились в Ставрополе. Сеть байкшеринга работает с помощью мобильного приложения.

Для пользования велосипедом необходимо установить программу на смартфон. Приложение покажет, где находится ближайший доступный для аренды велосипед. Чтобы открыть замок на транспортном средстве, необходимо отсканировать QR-код на нем. Это будет означать начало аренды, объясняет NewsTracker.

Стоимость аренды составит 30 рублей за полчаса. Средства будут сниматься с банковской карты клиента. Оставить велосипед можно в любом месте, где это не запрещено.

Ранее сообщалось, что Центр организации дорожного движения в Москве предложил приравнять самокаты, электросамокаты и сегвеи к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.