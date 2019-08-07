Работу палаточного лагеря приостановили на Байкале из-за антисанитарии

В Прибайкальском районе Республики Бурятия судебные приставы приостановили работу палаточного лагеря «Вместе», который находится в местности «Безымянка». Причиной стала антисанитария на территории лагеря. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

По словам начальника Прибайкальского районного отдела УФССП Саяны Будаевой, лагерь приостановил работу в связи с угрозой жизни и здоровью детей. Отдыхающие были отправлены домой. Сотрудники лагеря сейчас ожидают грузовики для вывоза имущества, пишет ИА IrkutskMedia.

Во время внеплановой проверки на территории лагеря выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В лагере не было бутилированной воды для приготовления пищи — ее брали из Байкала, не хватало холодильного оборудования для хранения, туалетом пользовались посторонние люди, а выгребные ямы были заполнены. Мальчики с девочками жили в палатках вместе.

Организатором работы лагеря является «Кижингинская станция юных туристов». Суд признал ее виновной в административном правонарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы детских лагерей палаточного типа.