Прямой эфир

Работу палаточного лагеря приостановили на Байкале из-за антисанитарии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Прибайкальском районе Республики Бурятия судебные приставы приостановили работу палаточного лагеря «Вместе», который находится в местности «Безымянка». Причиной стала антисанитария на территории лагеря. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

По словам начальника Прибайкальского районного отдела УФССП Саяны Будаевой, лагерь приостановил работу в связи с угрозой жизни и здоровью детей. Отдыхающие были отправлены домой. Сотрудники лагеря сейчас ожидают грузовики для вывоза имущества, пишет ИА IrkutskMedia.

Во время внеплановой проверки на территории лагеря выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. В лагере не было бутилированной воды для приготовления пищи — ее брали из Байкала, не хватало холодильного оборудования для хранения, туалетом пользовались посторонние люди, а выгребные ямы были заполнены. Мальчики с девочками жили в палатках вместе.

Организатором работы лагеря является «Кижингинская станция юных туристов». Суд признал ее виновной в административном правонарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к организации работы детских лагерей палаточного типа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Работу палаточного лагеря приостановили в Псковской области
В Тульской области возбуждено 32 дела после проверок в детских лагерях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017