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Активность клещей снизилась в Свердловской области

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Почти 200 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Свердловской области. Специалисты сообщают о снижении активности вредителей.

С начала сезона с укусами клещей в медицинские учреждения обратились 31 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. детей. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. Только в Екатеринбурге пострадали 10 тыс. человек.

За последнюю неделю к медикам обратились 197 человек. По данным Роспотребнадзора, активность клещей пошла на спад.

Клещевой энцефалит был диагностирован у 52 человек, боррелиоз выявили у 324 пациентов.

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