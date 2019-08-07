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Инклюзивный пляж появится в Орловской области

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Общественники запустят в Орле инклюзивный пляж. Он будет работать в течение двух дней и предоставит все удобства для инвалидов.

Проект организован Калининградской общественной организацией инвалидов «Ковчег». Авторы инициативы ездят по крупным городам и обеспечивают зону отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивный пляж для жителей Орла будет организован 9 и 10 августа. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Мобильный пляж развернут на озере «Светлая жизнь», он будет полностью оборудован для людей с любой формой ограничений. Посетители смогут опробовать пляжные кресла-коляски и противопролежневые шезлонги. Кроме того, проект включает организацию парковочных мест, дороги до пляжа, установку зонтов и навесов.

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