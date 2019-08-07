Сенатор призвал Киев вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Прямые переговоры между властями Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР станут шагом к реальному преодолению конфликта в Донбассе, рассказал «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. При этом избегание контактов с республиками приведет к их независимости, уверен политик.

Ранее 7 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром в этот же день. По его словам, главы государств обсудили обострившуюся ситуацию в Донбассе. В частности, Зеленский попросил Путина повлиять на другую сторону конфликта, чтобы они «прекратили убийства наших людей».

«Лучше бы он напрямую позвонил главе ДНР Денису Пушилину и главе ЛНР Леониду Пасечнику. <...> Конфликт на Донбассе — это внутриукраинский конфликт, и разрешиться он может прежде всего при добром желании правительства Украины», — сказал сенатор Цеков.

В ситуации, когда республики не имеют никаких контактов с центром Украины, они формируют собственную социально-экономическую, политическую базу и приближаются к независимости, которой в Киеве боятся, отметил политик.

В то же время он положительно оценил сам факт телефонного разговора между Зеленским и Путиным. «Прямые контакты позволяют быстрее решать вопросы», — заключил сенатор.

Накануне, 6 августа, Зеленский обратился к лидерам стран – участниц «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) с призывом собраться как можно скорее для возобновления переговоров по Донбассу. В тот же день представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков.

Режим прекращения огня начал действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать ополченцев и обстреляли жилые дома в Первомайске. Впоследствии бойцы ВСУ неоднократно нарушали перемирие.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.