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В Москве ожидается ливень с сильным ветром

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В пятницу Москву накроет ливень с сильным ветром, порывы будут достигать 20 м/с. Тучи начнут сгущаться над столицей уже к вечеру четверга. Однако температура в ближайшие дни повысится до 20–25 градусов. 10 и 11 августа столбики термометров покажут от 18 до 21 градусов тепла.

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