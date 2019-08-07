В Москве ожидается ливень с сильным ветром

В пятницу Москву накроет ливень с сильным ветром, порывы будут достигать 20 м/с. Тучи начнут сгущаться над столицей уже к вечеру четверга. Однако температура в ближайшие дни повысится до 20–25 градусов. 10 и 11 августа столбики термометров покажут от 18 до 21 градусов тепла.