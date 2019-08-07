«Ходячие грибы» обнаружили в Хабаровском крае

Микологи изучили территории в Хабаровском крае и обнаружили «ходячие грибы». Уникальные организмы способны переползать с места на место.

По данным ученых, миксомицеты являются грибоподобными организмами и могут передвигаться с места на место со скоростью до 1 см/ч. Они привлекают большое количество исследователей на Дальний Восток. Кроме того, в Ботчинском заповеднике был найден новый вид хищного гриба пиранемы. Он «атакует» пихты, проникая через повреждения в коре.

О последних открытиях микологи сообщили в преддверии экспедиции на Шантарские острова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До настоящего момента грибы на территории недавно созданного национального парка не изучались. Экспедиция продлится две недели, за это время специалисты из Владивостока, Биробиджана и Благовещенска составят предварительный перечень растущих на островах грибов и план их изучения на следующий год.