Прямой эфир

«Ходячие грибы» обнаружили в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Микологи изучили территории в Хабаровском крае и обнаружили «ходячие грибы». Уникальные организмы способны переползать с места на место.

По данным ученых, миксомицеты являются грибоподобными организмами и могут передвигаться с места на место со скоростью до 1 см/ч. Они привлекают большое количество исследователей на Дальний Восток. Кроме того, в Ботчинском заповеднике был найден новый вид хищного гриба пиранемы. Он «атакует» пихты, проникая через повреждения в коре.

О последних открытиях микологи сообщили в преддверии экспедиции на Шантарские острова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». До настоящего момента грибы на территории недавно созданного национального парка не изучались. Экспедиция продлится две недели, за это время специалисты из Владивостока, Биробиджана и Благовещенска составят предварительный перечень растущих на островах грибов и план их изучения на следующий год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Липецкой области зафиксирован первый случай гибели от отравления грибами
Семья с шестью детьми отравилась грибами в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017