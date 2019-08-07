Композитора Березина похоронят на Троекуровском кладбище

Российский композитор Сергей Березин будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом агентству городских новостей «Москва» 7 августа рассказал глава столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Народный артист России, композитор Сергей Березин умер после продолжительной болезни в возрасте 81 года 5 августа. Как пишет «Москва 24», предположительно, прощание с музыкантом пройдет 9 августа.

Березин являлся автором таких песен, как «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «На дальней станции сойду», «Может, я тебя выдумал», «Осень» и многих других. Его композиции исполняют Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Анне Веске, Михаил Шуфутинский.