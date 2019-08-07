Названы сроки завершения оценки ущерба от пожара под Ачинском

Межведомственная группа, в которую вошли представители силовых структур, экстренных служб и региональных властей, завершит оценку ущерба населенным пунктам, пострадавшим от пожара на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, до конца дня. Об этом в среду, 7 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Представители Министерства обороны, военных и территориальных прокуратур, командования ЦВО, офицеры органов внутренних дел и МЧС, представители местной администрации проводят оценку ущерба, нанесенного жилым домам в селе Каменка Красноярского края», — указано в сообщении.

Ранее 7 августа сообщалось, что на военном складе под Ачинском начались ремонтные работы после возгорания.

Пожар на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае возник 5 августа. За возгоранием последовали взрывы. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация.

6 августа Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.