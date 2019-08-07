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Жителя Якутии осудили за стрельбу из ружья по дому

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В Якутии вынесен приговор в отношении местного жителя, который из ружья обстрелял жилой дом. Ранения получил один человек.

Инцидент произошел в центре села Хонуу. По данным следствия, 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял обрез ружья и начал стрелять в сторону жилого дома. Дробь от выстрелов попала в проходившего мимо мужчину, сообщает ИА SakhaNews.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». По решению суда мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина бросил гранату в жилой дом, где находились его бывшая жена и двое детей. Никто не пострадал.

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