Дело возбудили по факту смерти студента в общежитии в Приморье

Во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 22-летнего студента. Молодой человек пострадал при падении с мотоцикла, однако в госпитализации ему отказали.

Уроженец Магнитогорска получил травмы 12 июня. По данным следствия, он упал с мотоцикла. После происшествия студент обратился в одно из медицинских учреждений. Врачи после осмотра отказали ему в госпитализации, но предложили открыть больничный. В течение двух дней состояние студента ухудшалось. 14 июня он скончался в своей комнате в общежитии, пишет Vostokmedia.

Следственный комитет провел проверку по данному факту. Принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проводят проверку деятельности медицинского персонала, а также назначили судмедэкспертизу.