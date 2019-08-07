Руководителей стрип-клубов заподозрили в организации проституции

Полиция заподозрила директоров сети стриптиз-клубов в нескольких российских регионах в вовлечении сотрудниц в проституцию. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Заведения находились Саранске, Ижевске и Твери, передает «РИА Новости». Организатором сети стал житель Удмуртии.

К противоправной деятельности привлечено не менее девяти женщин. Изначально им обещали работу официанток и танцовщиц.

Полиция задержала организатора и активных участников группы. Четверо из них арестованы, один отпущен под подписку о невыезде.

В июне два гражданина Испании и два гражданина Украины были задержаны по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Жертвами становились женщины из Восточной Европы (преимущественно гражданки Украины, а также жительница Болгарии, Румынии и Молдавии), не менее 200 человек с 2015 года. Все они были найдены через соцсети и приглашены работать в Испании официантками.