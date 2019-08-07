В Благовещенске нашли двух сбежавших из дома девочек

В Амурской области нашли двух девочек, которые ушли из дома во вторник, 6 августа, и пропали. Как отметили в региональном управлении Следственного комитета России, школьницы 9 и 13 лет из города Свободного нашлись в Благовещенске.

В управлении сообщили, что жизни и здоровью девочек ничего не угрожает. Они доставлены в межмуниципальное отделение полиции.

По информации «Амур.инфо», две сестры хотели сбежать от опекунов, с которыми живут в Свободном, в Благовещенск или в поселок Орлиный, где у их родственников пустует квартира. Их заметили в кафе на трассе Свободный–Благовещенск. Позже в полицию позвонил мужчина и рассказал, что видел девочек в областном центре. Правоохранители выехали по указанному им адресу и обнаружили детей.

В данный момент следователи вместе с сотрудниками органов опеки выясняют, что заставило сестер сбежать из дома.

Как сообщалось 6 августа, в связи с пропажей детей было возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»). В поисках девочек участвовали полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы поисково-спасательного отряда «Гром».