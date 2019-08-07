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Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Магнитогорске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва автомобиля пострадал один человек, он был госпитализирован. Об этом в среду, 7 августа, ТАСС рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«Известно, что подошел гражданин к своей машине, открыл дверь, произошел взрыв. В настоящий момент он находится в больнице с повреждениями нижних конечностей», — отметил собеседник агентства.

По данным регионального минздрава, состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В ведомстве также рассказали, что бригада скорой помощи прибыла на место происшествия спустя 11 минут.

Ранее 7 августа женщина и двое детей погибли в автомобильной аварии, которая произошла в Красноармейском районе Саратовской области.

Инцидент произошел около 6:00 (5:00 мск) на 366-м км дороги Сызрань–Саратов–Волгоград: грузовик столкнулся с легковым автомобилем Kia. В иномарке находились двое взрослых и трое детей.

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