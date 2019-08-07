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Генконсульство заявило о шестерых пострадавших в ДТП в Турции россиянах

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Авария с участием туристического автобуса произошла в среду, 7 августа, в городе Аланья в Турции. По данным Генконсульства России в Анталье, пострадали шестеро граждан РФ.

ДТП произошло по дороге на сафари-тур в каньон Сападере. Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус перевернулся.

«Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо — в Аланье. Тяжелых ранений у них нет», — сообщили в Генконсульстве агентству «РИА Новости».

Российская сторона запросила информацию о происшествии у правоохранительных органов. Подробности выясняются.

24 июля автобус с туристами перевернулся неподалеку от турецкого города Кемер. Пострадали граждане Польши и Норвегии, россиян в машине не было. Всего были травмированы 25 человек. По данным польских СМИ, трое туристов были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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