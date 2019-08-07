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НАК сообщил о ликвидации боевика в Ингушетии

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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Правоохранительные органы ликвидировали боевика, планировавшего теракт, в ингушском селении Вознесенском. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

На месте боестолкновения обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также оружие и боеприпасы.

Личность преступника установлена, сообщили в НАКе. Он вербовал жителей республики с целью создания террористической ячейки, планировал теракт и последующий выезд на территорию Сирии.

Информированный источник «Интерфакс» рассказал, что убитого, по предварительным данным, звали Павел Загилов, он родился в 1981 году.

Режим КТО в селе ввели в 4:30 мск.

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