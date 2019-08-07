Шум в ушах назван признаком серьезных заболеваний

Частое появление шума в ушах может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, отмечают врачи.

Так, появление звона или шума может говорить о начале воспаления и появлении ушной пробки. Причиной этого нередко становится попадание в ухо воды или мелких предметов, пишет Медикфорум. В таком случае лучше всего обратиться к ЛОРу.

Также шум в ушах может свидетельствовать о проблемах с сосудами. При этом появляется ощущение пульсации, что говорит о гипертонии или атеросклерозе.

Еще одной причиной шума и звона нередко является шейный остеохондроз. Это заболевание опасно тем, что ограничивает приток крови к мозгу из-за нарушения кровообращения в шейном отделе. Людям с этой проблемой важно ходить на массаж.

Помимо перечисленных выше симптомов шум в ушах может возникнуть из-за стресса.

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