Прямой эфир

Шум в ушах назван признаком серьезных заболеваний

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Частое появление шума в ушах может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, отмечают врачи.

Так, появление звона или шума может говорить о начале воспаления и появлении ушной пробки. Причиной этого нередко становится попадание в ухо воды или мелких предметов, пишет Медикфорум. В таком случае лучше всего обратиться к ЛОРу.

Также шум в ушах может свидетельствовать о проблемах с сосудами. При этом появляется ощущение пульсации, что говорит о гипертонии или атеросклерозе.

Еще одной причиной шума и звона нередко является шейный остеохондроз. Это заболевание опасно тем, что ограничивает приток крови к мозгу из-за нарушения кровообращения в шейном отделе. Людям с этой проблемой важно ходить на массаж.

Помимо перечисленных выше симптомов шум в ушах может возникнуть из-за стресса.

В июле медики перечислили признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с печенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые определили основную причину появления рака
Назван первый признак алкоголизма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017